Cesareo la polio e la disabilità | Ho una protesi da 5 mila euro Lo Stato non paga più le batterie delle sedie a rotelle

Cesareo, il celebre chitarrista di Elio e le Storie Tese, ha affrontato la poliomelite da bambino, vivendo un percorso di sfide e resilienza. La sua storia, raccontata al Corriere della Sera, rivela come la disabilità non abbia mai spento la sua passione e determinazione. Nonostante le difficoltà , tra umiliazioni e isolamento, ha trovato forza nella musica e nella tecnologia. La sua esperienza illumina le criticità di un sistema che spesso non supporta adeguatamente chi ha bisogno di assistenza.

Davide Civaschi in arte Cesareo è il chitarrista di Elio e le Storie Tese. Da bambino ha avuto la poliomelite. E oggi racconta al Corriere della Sera la sua vita con la disabilità : «Sono sempre stato umiliato e isolato, ma questo mi aveva fatto venire la pelle dura già a sette anni». Lui si è ammalato alla gamba destra a 14 mesi. Di recente però ha riacquisito normalità motoria. Grazie a una protesi iperfunzionale e di una tecnologia «che in un mondo più giusto dovrebbe essere alla portata di tutti». La distribuisce la Fondazione «Dopo» (Donazione protesi ortopediche) dell'Istituto Rizzoli di Bologna.

«Ho una protesi da 5 mila euro. Lo Stato non paga più le batterie delle sedie a rotelle; La diversità , ''una sfiga o una sfida''.