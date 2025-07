Italia arriva la legge anti-calore | riguarda tutti

Italia, arriva la legge anti calore: una svolta necessaria per tutelare la salute di tutti. Con le temperature record di quest’estate, istituzioni e aziende si stanno attivando per rivedere le modalità di lavoro, specialmente all’aperto. Il rischio di stress termico diventa una priorità, e le prime misure adottate rappresentano un passo importante verso ambienti più sicuri. Le prime risposte cominciano ad arrivare, con misure concrete che potrebbero cambiare il nostro modo di lavorare durante le ondate di caldo.

Le temperature elevate che stanno caratterizzando questo inizio estate stanno spingendo molte realtà istituzionali a rivedere l'organizzazione delle attività lavorative, in particolare quelle svolte all'aperto. L'aumento del rischio per la salute dovuto al caldo eccessivo, infatti, non è più un'ipotesi remota ma una realtà con cui bisogna fare i conti, soprattutto in ambito professionale. Le prime risposte cominciano ad arrivare, con misure pensate per proteggere chi opera nei settori più esposti. In diverse regioni italiane, il tema della sicurezza sul lavoro legata alle condizioni climatiche estreme è diventato oggetto di confronto tra amministrazioni, enti sanitari e sindacati.

