Resinovich la Procura vuole a tutti i costi il processo | la frattura alla vertebra c' era già no alla richiesta dei legali del marito

La vicenda di Liliana Resinovich si infiamma ulteriormente: mentre la procura insiste per il processo, la giudice Flavia Mangiante ha respinto la richiesta dei legali di Sebastiano Visintin. La frattura alla vertebra C, già certificata, non ha fermato le intenzioni di andare avanti. Il punto cruciale non è solo la data del prossimo incidente probatorio, ma la volontà di fare chiarezza. E il prossimo step...

Il punto non √® tanto la data in cui √® stato¬†fissato il secondo incidente probatorio, bens√¨ il rigetto da parte della gip Flavia Mangiante della richiesta dei legali di Sebastiano Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua. Il processo contro il marito di Liliana Resinovich s'ha da fare e il prossimo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Nuove dichiarazioni sul caso Liliana Resinovich: Claudio Sterpin rompe il silenzio e accusa duramente Sebastiano Visintin. ¬ęSa tutto quello che √® successo¬Ľ, dice l'ex amante della 63enne trovata morta a Trieste. Una vicenda che torna a far discutere e che p Vai su Facebook

Omicidio Liliana Resinovich, la vertebra T2 non è stata rotta dal preparatore anatomico: svolta nelle indagini - Omicidio Liliana Resinovich: la vertebra rotta non fu causata dall‚Äôanatomopatologo. Lo riporta virgilio.it

Liliana Resinovich, gip ‚Äúscagiona‚ÄĚ preparatore anatomico Molinari: ‚ÄúVertebra T2 era rotta prima dell‚Äôautopsia‚ÄĚ - Il gip ha rigettato la richiesta di perizia medico legale avanzata dai legali di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich indagato per la sua ... Riporta fanpage.it