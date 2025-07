Anteprima Festival internazionale del cibo di strada a Bagno

E’ una manifestazione che porta energia e gusto, riunendo appassionati e buongustai da ogni parte del mondo. Preparatevi a un viaggio tra sapori autentici, tradizioni popolari e piatti unici, nel cuore di Bagno di Romagna. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza culinaria indimenticabile e di scoprire le eccellenze dello street food internazionale!

Questo fine settimana, dal 4 al 6 luglio, porterà nella piazza-salotto Ricasoli a Bagno di Romagna, l'Anteprima della 4° edizione del Festival Internazionale del Cibo di Strada, con apertura degli stand dalle 18 di venerdì fino alle 23 di domenica. Nella conferenza di presentazione, a dare il benvenuto è stato il sindaco Enrico Spighi che ha rimarcato l'importanza dell'evento per la comunità locale: "E' una manifestazione che porta energia e bellezza al nostro paese. Il Festival è ormai parte della nostra identità". "Il Festival rappresenta un momento chiave per la promozione turistica del nostro territorio – ha sottolineato Mattia Lusini, assessore al turismo –.

