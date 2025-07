Torremaggiore top un successo la festa patronale Il sindaco | Grandiosa e partecipata

Torremaggiore si è animata con una festa patronale indimenticabile, simbolo di rinascita e unione. Il sindaco Emilio Di Pumpo celebra il grande successo dell’evento, che ha riunito la comunità in un momento di gioia condivisa. Nonostante il lutto iniziale, la città ha dimostrato forza e speranza, con ospiti come Fabio Rovazzi e i Gemelli Diversi. Resterà scolpita nella memoria come esempio di resilienza e festa condivisa.

Il sindaco Emilio Di Pumpo traccia un bilancio della festa patronale di Torremaggiore appena conclusa, inizialmente rimandata in segno di lutto per la tragica morte del ragazzo di 17 anni e che ha visto alternarsi sul palco Fabio Rovazzi e i Gemelli diversi: "Resterà scolpita nella memoria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

