Vola il turismo ecco quanto vale | il report Bankitalia

Il turismo torna a volare, portando con sé un incremento significativo nel nostro PIL. Secondo il recente report di Bankitalia, il settore turistico rappresenta ora un punto intero del prodotto interno lordo, contribuendo in modo decisivo alla ripresa economica del Paese. Un dato che sottolinea quanto il turismo sia strategico per l’Italia e quanto sia fondamentale continuare a investirvi. Ecco, quindi, le cifre che dimostrano quanto il settore sia davvero il cuore pulsante della nostra economia.

Un punto intero di pil, ecco il surplus commerciale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Vola il turismo, ecco quanto vale: il report Bankitalia

In questa notizia si parla di: ecco - vola - turismo - vale

PiazzaPulita, sondaggio-Mannheimer: Meloni vola, ecco le cifre - Nell'ultima puntata di PiazzaPulita su La7, Corrado Formigli ha presentato i risultati del sondaggio condotto da Eumetra, con Renato Mannheimer che ha evidenziato il crescente consenso di Giorgia Meloni.

241.000 giovani in 2 anni abbandonano il Sud Italia, per il nord, è il dato peggiore di sempre. Anche se il turismo vola, i giovani non vogliono diventare i protagonisti, in veste di camerieri e cuochi, di questa rivoluzione, e scappano verso luoghi più attrattivi, uni Vai su Facebook

Nuovi trend di viaggio per l'estate 2025, all'insegna del turismo esperienziale slow. Ecco le 5 destinazioni d; Borse Ue sotto scacco tra dazi e tensioni in Medio Oriente, Milano -3% in settimana. Wall Street chiude a -1,79%. Vola il greggio; Da Alghero decolla il primo volo per Parigi: ecco orari, frequenze e tutte le rotte Volotea.

Turismo, ecco che estate sarà per gli aeroporti pugliesi: si vola verso il record - Turismo, ecco che estate sarà per gli aeroporti pugliesi: si vola verso il record . Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Turismo, ecco quanto vale il giro d’affari dell’estate 2024 in Europa - Leggi anche: Turismo, lo shopping dei viaggiatori vale quasi il 3% del pil italiano; Le mete più popolari per l’estate 2024. Segnala milanofinanza.it