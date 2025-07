Chi brinda al bar del terrore

Chi brinda al bar del terrore e al suo insospettabile microcosmo di verità spesso ignorate? Le parole d'ordine degli insulti si scontrano con le indagini dell'Antiterrorismo in Italia, rivelando che le percezioni più superficiali stanno lontane dalla realtà. Mentre le frasi da bar sembrano solo chiacchiere, i fatti dimostrano che gli italiani, con i piedi ben piantati a terra, sono più consapevoli di quanto si pensi. Dentro queste dinamiche si cela un mondo complesso e nascosto, pronto a essere svelato.

I pateravegloria di insulti che ti rifilano quando affermi, come ho fatto io, che «l'Islam moderato non esiste più» si scontrano con le indagini dell'Antiterrorismo in Italia. Si scopre che le famose «frasi da bar», come le definisce l'ex intellighenzia di sinistra che oggi chiamerei stupidario, dimostrano ancora una volta che al bar, evidentemente, ci vanno gli italiani che tengono i piedi per terra. Dentro le moschee illegali che proliferano in tutta Italia come funghi di stagione, funghi velenosi, ci sono imam fanatici, cellule di Al Qaeda e dell'Isis, il peggio planetario in quanto a sicurezza dello Stato e tenuta democratica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Chi brinda al bar del terrore

In questa notizia si parla di: brinda - terrore - funghi - italia

Cerno: chi brinda al bar del terrore - I pateravegloria di insulti che ti rifilano quando affermi, come ho fatto io, che «l’Islam moderato non esiste più» si ... Come scrive iltempo.it

Dove raccogliere i funghi in Italia - SiViaggia - Una lista dettagliata di tutti i posti migliori per raccogliere funghi di vario tipo in Italia, partendo da Nord fino al Sud e alle isole: scoprili SiViaggia Accedi ... Secondo siviaggia.it