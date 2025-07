Esce dalla discoteca per guardare il mare di notte sconosciuti la violentano sulla spiaggia

Una tranquilla notte di vacanza si trasforma in un incubo per una turista di Porto Sant'Elpidio, vittima di una violenza sulla spiaggia. Un episodio che scuote profondamente la comunità e solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza delle aree di svago notturno. Scopriamo i dettagli di quanto accaduto e le reazioni delle autorità in un momento di grande difficoltà per la vittima e la città .

Una turista 30enne di Porto Sant'Elpidio è stata aggredita da un gruppo di sconosciuti sulla spiaggia nella notte tra sabato e domenica. La ragazza era infatti uscita dalla discoteca per sedersi su un lettino e godersi il mare di notte quando gli aggressori si sono avvicinati per poi immobilizzarla e abusare di lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

