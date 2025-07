I Linkin Park ripartono da Emily Armstrong | il concerto agli I-Days Milano

Gli I-Days Milano 2025 hanno segnato un ritorno emozionante per i Linkin Park, che sono tornati sul palco con una formazione rinnovata e una performance indimenticabile all’Ippodromo Snai La Maura. Dopo la scomparsa di Chester Bennington, il loro concerto ha rappresentato un’occasione per celebrare il passato senza perdere di vista il futuro, unendo nostalgia e energia in un abbraccio collettivo di oltre 78.500 fan affamati di musica autentica e emozioni genuine.

Life&People.it Grandi emozioni agli I-Days Milano 2025 per il ritorno dei Linkin Park, che scelgono la location dell’Ippodromo Snai La Maura per il loro primo concerto in Italia, in seguito alla scomparsa di Chester Bennington. Una formazione rinnovata e uno show che ha fuso nostalgia, energia e voglia di prendersi il futuro. La band ha dimostrato ai 78.500 fan che il vero rispetto per il passato risiede nel saper celebrare quanto di prezioso si è costruito senza restarne intrappolati. Tenutosi lo scorso 24 giugno, il concerto di Milano ha segnato un nuovo capitolo nella storia dei Linkin Park che, seppur portino ancora con sé il vuoto incolmabile di un’importante perdita, si dicono pronti ad aprirsi ad una nuova fase, fatta di concreta evoluzione. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

In questa notizia si parla di: linkin - park - concerto - agli

Linkin Park, i fan col fiato sospeso: “From zero” all’Ippodromo La Maura - L’attesa dei fan di Linkin Park si fa ancora più intensa dopo l’annullamento del concerto di Berna per motivi di salute di un membro della band.

[ #URMtv ] In questo video vi offriamo il nostro resoconto del gigantesco e attesissimo concerto dei Linkin Park agli I-Days di Milano dello scorso martedì 24 giugno, assieme a Spiritbox e Jimmy Eat World, tra foto, video della serata e molto altro! #LinkinPark Vai su Facebook

Apre a Milano "Linkin Pizza", una pizzeria pop-up con merchandising esclusivo, in attesa del concerto dei Linkin Park agli I-Days #LinkinPizza #LinkinPark #IDays #Milano Vai su X

LINKIN PARK; Linkin Park a Milano, l’arte di rimettere insieme i pezzi di fronte a 78 mila persone; I Linkin Park infiammano gli I-Days Milano 2025: il ritorno atteso dai fan.

Linkin Park a Milano 2025: info e scaletta del concerto agli I-Days - Tornano in Italia dopo 8 anni di assenza e dopo la morte del frontman Chester Bennington (sostituito da Emily Armstrong) i Linkin Park, che si esibiscono oggi 24 giugno in concerto all’Ippodromo Snai ... msn.com scrive

La scaletta del concerto dei Linkin Park agli I-Days 2025 all’Ippodromo la Maura di Milano: l’ordine delle canzoni - Questa sera 24 giugno i Linkin Park suoneranno all'Ippodromo la Maura di Milano per gli I- Da fanpage.it