Calciomercato Inter Hakan Calhanoglu senza offerte dal Gala

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con il futuro di Hakan Calhanoglu, uno dei nomi più discussi per la sua possibile cessione. Nonostante il forte interesse del Galatasaray, al momento non ci sono offerte concrete sul tavolo. La situazione rimane in stand-by, alimentando le voci e le speculazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Resta da scoprire se questa attesa porterà a novità sorprendenti nelle prossime settimane.

Uno dei nomi più chiacchierati per quanto riguarda il calciomercato Inter in uscita è quello di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista piace e non poco al Galatasaray. Al momento però – come raccontato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano – non è stata fatta ancora nessuna offerta

