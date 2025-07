L’anima al timone | navigare lo stress nell’era digitale

l8217anima al timone, navigare lo stress nell8217era digitale diventa essenziale per mantenere equilibrio e benessere. Viviamo in un’epoca in cui la consapevolezza sta rivoluzionando le regole, anche nel campo della salute mentale, un tempo considerato un tabù. Se fino a ieri parlare di ansia e burnout era un rischio, oggi affrontarli con serenità è un passo verso una vita più autentica e felice. Scopriamo insieme come fare.

Life&People.it Viviamo in un’epoca in cui la consapevolezza sta riscrivendo le regole del gioco, non solo nel campo della bellezza o del turismo, ma soprattutto in quello che per troppo tempo è rimasto un angolo buio, quasi un segreto da custodire: la nostra salute mentale. Se fino a ieri parlare di ansia, stress cronico o burnout era quasi un’ammissione di debolezza, oggi il vento è cambiato e chiedersi come gestire lo stress è normale, oltre che estremamente utile. Un’apertura crescente, un desiderio (e un bisogno) sempre più forte di mettere a fuoco queste dinamiche, di chiamarle per nome e, soprattutto, di capire come affrontarle. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

