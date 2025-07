Mondiale per Club | oggi finiscono gli ottavi partite e diretta TV

Mentre il Mondiale per Club FIFA entra nel vivo con gli ottavi di finale, l'emozione è alle stelle: ieri l'Inter ha detto addio con una sconfitta pesante, ma oggi ci attende uno spettacolo imperdibile con la Juventus che sfida il Real Madrid. Non perdere neanche un momento di questa avvincente fase: scopri orari, canali e dirette streaming per vivere tutto in prima persona!

Il Mondiale per Club FIFA prosegue purtroppo senza più l’Inter, uscita con disonore ieri sera perdendo malamente 0-2 contro il Fluminense. Oggi gli ultimi due ottavi di finale, con la Juventus che sfida il Real Madrid. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – CALENDARIO OTTAVI DI FINALE. Real Madrid-Juventus martedì 1 luglio ore 21 (Miami) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset Borussia Dortmund-Monterrey mercoledì 2 luglio ore 3 (Atlanta) – diretta streaming DAZN Palmeiras -Botafogo 1-0 dopo i tempi supplementari (0-0) 100? Paulinho Benfica- Chelsea 1-4 dopo i tempi supplementari (1-1) 64? James, 90’ +5 rig. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club: oggi finiscono gli ottavi, partite e diretta TV

