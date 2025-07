Che colpo di Inzaghi! L' Al Hilal stende il City 4-3 ai supplementari e vola ai quarti

Un'epica sfida tra titani, Al Hilal sorprende il City 4-3 ai supplementari e conquista la qualificazione ai quarti. Il momento decisivo? Il gol di Marcos Leonardo all’113’, che infiamma la passione dei tifosi di Riad. Ora, l’avventura continua: i sauditi affronteranno il temuto Fluminense, che ha eliminato l’Inter, regalando un nuovo capitolo di emozioni e sorprese nel calcio internazionale.

Decisivo un gol di Marcos Leonardo al 113'. Ora la squadra di Riad affronterà il Fluminense che ha fatto fuori l'Inter.

