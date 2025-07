Quattordicesima pensioni | attenzione l’INPS può richiedere la restituzione

La quattordicesima pensione rappresenta un sostegno importante per molti pensionati italiani, ma attenzione: l’INPS potrebbe richiedere la restituzione in alcuni casi. Con circa 3 milioni di beneficiari, questa misura automatica si rivolge a chi ha almeno 64 anni e un reddito inferiore a 15.688,40 euro. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere e come evitare spiacevoli sorprese.

Nel mese di luglio 2025, l’INPS accredita automaticamente la quattordicesima mensilità ai pensionati con almeno 64 anni (alla data del 30?giugno per le pensioni pubbliche o al 31?luglio per le private) e con reddito personale annuo fino a 15.688,40?€. La misura tocca circa 3 milioni di pensionati, ed è corrisposta d’ufficio nel cedolino di . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: quattordicesima - pensioni - inps - attenzione

Pensioni luglio 2025: quattordicesima confermata, importi INPS e beneficiari - A luglio 2025, l'INPS ha confermato l'erogazione della quattordicesima mensilità per numerosi pensionati, un evento atteso da milioni di italiani.

Inps eroga la somma aggiuntiva con la pensione di luglio: ecco requisiti, importi e istruzioni per fare domanda APPROFONDISCI Vai su Facebook

Quattordicesima in arrivo a luglio: ecco come funziona per i pensionati; Quattordicesima pensioni, non spendetela. L’Inps chiede indietro i soldi; Pensioni luglio 2025: quattordicesima, 630 euro extra e tutte le novità del cedolino Inps.

Quattordicesima pensioni, non spendetela. L’Inps chiede indietro i soldi - Ecco perché in un secondo momento l’Inps potrebbe chiedere indietro quanto pagato di quattordicesima ... Segnala money.it

Quattordicesima pensionati 2025: nuove regole INPS - La quattordicesima mensilità tanto attesa dai pensionati italiani sta per arrivare con nuove direttive annunciate dall’INPS. Secondo msn.com