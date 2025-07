L’ordinanza della Regione | Stop ai cantieri dalle 12,30

L’ordinanza della Regione Emilia-Romagna interviene decisa contro le ondate di caldo estremo, imponendo il divieto di lavoro nei cantieri, agricoltura, florovivaismo e logistica dalle 12:30 alle 16:00. Una misura concreta per tutelare la salute dei lavoratori durante le ore più calde. Entrerà in vigore da domani, segnando un passo importante verso un’estate più sicura e responsabile.

Da domani " divieto di lavorare, in condizioni di caldo estremo o anomalo, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, dalle 12,30 alle 16, senza alcuna differenza di ruolo". Così la Regione Emilia-Romagna ieri pomeriggio ha deciso di intervenire sulla questione lavoro nel periodo estivo. Lo ha fatto facendo un’ordinanza che va a toccare le fasce orarie più calde. La misura entrerà in vigore domani e lo rimarrà fino al 15 settembre. Lo stop scatta nei giorni in cui la mappa pubblicata sul sito worklimate.it indica un livello di rischio ‘Alto’. Così la Regione ha ritenuto necessario emanare un provvedimento "a tutela della salute e dell’igiene pubblica, finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati all’aperto senza possibilità di ripararsi dal sole e dalla calura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ordinanza della Regione: "Stop ai cantieri dalle 12,30"

