Benvenuti all'almanacco di oggi, lunedì 30 giugno 2025: una giornata ricca di ricordi, celebrazioni e affetti. Tra i santi ricordati dalla Chiesa e i compleanni speciali, come quello di Filomena e Pier Michele, il tempo si ferma per celebrare le persone care e le emozioni che rendono ogni giorno unico. Un viaggio tra passato e presente, per condividere un sorriso e un pensiero speciale. Buona giornata da Francesco Vitale!

almanacco del giorno lunedì 30 giugno Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi primi Martiri della chiesa romana zona pioggi Silvio Orlando Lea Massari Noi andiamo a fare gli auguri i nostri dati di oggi il buon compleanno a Filomena Pier Michele air ma mamma mia che è un'altra vita è ritornata tanto tempo che non avevamo parole Vabbè tanto Ti amo anche Giorgio Veronica Stefano è il nostro viaggio nel tempo pensate proprio oggi 30 giugno del 1997 viene pubblicato il primo capitolo di Harry Potter è vero adolescente che ha avuto con la cicatrice a forma di Saetta sulla fronte che scopre di avere poteri magici e lui il protagonista di Harry Potter La pietra filosofale il fortunato magari dalla penna della scrittrice inglese La Rowling Noi ci fermiamo qui Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto rimanete in nostra compagnia forza Buon inizio di settimana almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Almanacco del 01-07-2025

