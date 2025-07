Per Conte una partenza sprint le prime amichevoli a Dimaro contro l’Arezzo e il Catanzaro

Per Conte, una partenza sprint significa ben altro rispetto alle tradizionali amichevoli con dilettanti e passerelle estive. Il Napoli si prepara a un avvio senza compromessi, con ritmi elevati già dal ritiro di Dimaro-Folgarida, partendo contro l’Arezzo e il Catanzaro. Un segnale chiaro di ambizione e determinazione, pronto a stupire fin dai primi passi della nuova stagione. È il momento di alzare il ritmo e mostrare le carte migliori.

