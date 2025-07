Verso la candidatura Unesco Provincia e Consorzio stilano l’elenco delle ville

Le ville storiche della Brianza, autentici gioielli di epoche e stili, sono testimonianze viventi di un passato ricco di eleganza e raffinatezza. Costruite dai nobili nel corso dei secoli, oggi si candidano a entrare nell’elenco UNESCO grazie alla loro importanza culturale e artistica. La Provincia di Monza e della Brianza si impegna a valorizzarle, rendendo omaggio a un patrimonio che merita di essere conosciuto e celebrato. Perché il passato non deve solo essere ricordato, ma anche vissuto.

Sono residenze costruite nel corso dei secoli, a partire dall’epoca rinascimentale, per essere luoghi di pregio per famiglie nobili, in cui evadere e godere degli incanti della natura. Oggi rappresentano un patrimonio storico-artistico tra i più importanti e identitari della Brianza, che la politica ora ha deciso di fare emergere e valorizzare per quello che valgono. Dalla Provincia non hanno dubbi: la Villa Reale di Monza e le ville di delizia brianzole meritano di entrare a fare parte dei beni protetti dall’ Unesco. E bisogna provarci. Da via Grigna fanno sul serio, e per questo è stato raggiunto presto l’accordo con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza per iniziare il processo preparatorio alla candidatura ad Unesco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it