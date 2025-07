Giuseppe Cruciani | Io megafono di Meloni? Voglio la droga libera e le adozioni per i gay

Giuseppe Cruciani, noto conduttore e opinionista, si distingue ancora una volta per le sue posizioni nette e controcorrente. Nel suo nuovo libro *Ipocriti*, pubblicato da Cairo Editore, l’autore si apre in un’intervista esclusiva con Elvira Serra sul Corriere della Sera, smascherando ipocrisie e pregiudizi. Un ritratto senza filtri di un uomo che, tra polemiche e battaglie civili, si definisce «più antifascista di chi grida». E la sua verità continua a sorprendere.

Giuseppe Cruciani ha scritto un nuovo libro che si chiama Ipocriti. Esce oggi per Cairo Editore. E lui lo presenta in un'intervista a Elvira Serra per il Corriere della Sera: «Adesso dicono che sono una specie di megafono del governo di centrodestra. È ridicolo per uno che vuole il matrimonio omosessuale, la droga liberalizzata, l'adozione ai gay, ed è contro la chiusura dei negozi di cannabis light. Mi sento molto più antifascista di chi grida al fascismo continuamente». Cattivista per antonomasia. Il cattivista per antonomasia se la prende con Luca Marinelli: «Si era detto disperato per aver interpretato Mussolini.