Giallo a Pesaro donna trovata con un coltello da cucina conficcato in gola in un agriturismo | è grave

Una scena da brividi scuote Pesaro: una donna di circa 50 anni è stata trovata gravemente ferita in un agriturismo, con un coltello da cucina conficcato nel collo. La sua condizione rimane critica, ma è ancora cosciente e sotto cure intensive all’ospedale di Ancona. Mentre le indagini si susseguono per chiarire il mistero, restate con noi per gli aggiornamenti su questa vicenda che sconvolge la comunità. Continua a leggere.

Una donna di circa 50 anni è stata trovata ieri in un mare di sangue e con un coltello da cucina conficcato nella parte destra del collo: è grave ma cosciente e si trova al momento all'ospedale Torrette di Ancona. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: donna - trovata - coltello - cucina

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio» - Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nel suo villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare vicino a Roma.

Durante un controllo stradale in zona Marina di Cecina, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato una donna di 30 anni residente in provincia di Pisa, trovata in possesso di un coltello da cucina nascosto nell’abitacolo della sua auto Vai su Facebook

Giallo a Pesaro, donna trovata con un coltello da cucina conficcato in gola in un agriturismo: è grave; Donna trovata con un coltello conficcato sulla gola; Ragazza trovata in casa con un coltello piantato nella testa: giallo a Cinisello Balsamo. “Aggredita da uno sconosciuto”.

Giallo a Pesaro, donna trovata con un coltello da cucina conficcato in gola in un agriturismo: è grave - Una donna di circa 50 anni è stata trovata ieri in un mare di sangue e con un coltello da cucina conficcato nella parte destra del collo: è grave ma ... Come scrive fanpage.it

Donna trovata con un coltello conficcato sulla gola - Una donna di circa 50 anni è stata trovata in gravi condizioni nel primo pomeriggio di ieri all’interno dell’agriturismo ... Scrive msn.com