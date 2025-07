Inter fuori dal Mondiale per Club | le reazioni social dei tifosi | VIDEO

L'Inter di Cristiano Chivu lascia il Mondiale per Club, sconfitto 0-2 dal Fluminense agli ottavi, scatenando l'ira dei tifosi sui social. Tra delusione e rabbia, i supporter nerazzurri non risparmiano critiche e commenti accesi, soprattutto contro chi ha messo in crisi la squadra con atteggiamenti troppo aggressivi. E ora, tra polemiche e speranze, si apre una nuova fase per il futuro della formazione milanese.

L'Inter di Cristian Chivu perde agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense ed esce dal torneo: tifosi furiosi sui social. L'Inter di Cristian Chivu perde, 0-2, agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense (gol di Cano e Hercules per i brasiliani, dove gioca l'ex rossonero Thiago Silva) ed esce dal torneo: tifosi nerazzurri furiosi sui social, in particolare contro chi tira dietro la gamba e contro qualche nuovo acquisto, come Luis Henrique. Guarda il video con le loro reazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inter fuori dal Mondiale per Club: le reazioni social dei tifosi | VIDEO

In questa notizia si parla di: inter - mondiale - club - social

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Inter, che delusione: è fuori dal Mondiale per Club, eliminata dal Fluminense che vince 2-0 e va ai quarti Vai su Facebook

DIRETTA ONLINE - Mondiale per Club, Inter-Fluminense: live report, formazioni e dettagli https://ift.tt/wAOPtDk Vai su X

Inter, i ricavi dal Mondiale per Club: le cifre ufficiali per i nerazzurri; Hercules elimina l'Inter: si scatenano le ironie social; “L’Inter morirà”: i tifosi del Fluminense sono certi di andare avanti al Mondiale per Club.

Hercules elimina l'Inter: si scatenano le ironie social - 0 i nerazzurri negli ottavi del Mondiale per Club: sul web impazzano sfottò e meme ... Scrive corrieredellosport.it

Mondiale per Club, delusione in casa Inter - L'Inter dice addio al Mondiale per Club. Riporta informazione.it