Omaggio ad Alvaro Vitali a In&Out l'attore e comico compare nello sketch | Pierino ci lascia l'amaro in bocca

Un tributo commovente ad Alvaro Vitali, il celebre attore e comico scomparso recentemente, ha riempito di emozione la serata di Tv8 In&Out. Con uno sketch speciale, Stefano Rapone e Martina Catuzzi hanno ricordato l’indimenticabile Pierino, lasciando il pubblico con un senso di nostalgia e gratitudine per le tante risate regalate. L’omaggio, intriso di affetto e rispetto, si conclude con una promessa: mantenere vivo il suo spirito nel cuore di tutti noi.

Il programma di Tv8 In&Out ieri sera ha omaggiato Alvaro Vitali, il comico morto il 24 giugno a 75 anni. L'attore compare in uno sketch con Stefano Rapone e Martina Catuzzi nei panni di Pierino. "Il nostro Pierino questa volta ci lascia l'amaro in bocca", la dedica sui social del programma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

