Da Leiter a Sandokan e Carnà passando dalla Liberazione. Le prossime mostre in programma.

La Reggia si prepara all'ingresso nel Sistema museale nazionale con una programmazione espositiva di respiro internazionale. Dal 16 maggio il Consorzio ha lanciato una call pubblica per la concessione d'uso del Belvedere e dell' Orangerie, aperta fino al 31 dicembre, per accogliere proposte espositive e culturali e incentivare la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Intanto, la Reggia si gode il presente con una mostra che sta facendo molto parlare di sé. Fino al 27 luglio il Belvedere ospita " Saul Leiter. Una finestra punteggiata di gocce di pioggia", una retrospettiva raffinata che celebra l'opera del grande fotografo e pittore americano, ancora poco noto in Europa.