Poveri interisti l’Al Hilal di Inzaghi elimina il City di Guardiola | 4-3 segna anche Koulibaly

Poveri interisti, l’Al Hilal di Inzaghi fa il miracolo e elimina il City di Guardiola 4-3, con Koulibaly che segna anche lui. Clamoroso al Mondiale per club: un vero colpo di scena che si aggiunge alle delusioni già amare per l’Inter, eliminata dal Fluminense e alle tensioni interne tra Lautaro e Calhanoglu. La realtà è dura da digerire, ma il calcio, si sa, sa sempre sorprendere.

Clamoroso al Mondiale per club: l’Al Hilal di Inzaghi elimina il City di Guardiola: 4-3, segna anche Koulibaly. Piove sul bagnato per l’Inter e l’interismo. Non solo sono stati eliminati dal Fluminense che li ha battuti 2-0 agli ottavi di finale. Non solo, Lautaro ha sparato a zero su Calhanoglu, di fatto spalleggiato da Marotta mentre Chivu spruzzava buonismo a destra e a manca; ma qualche ora dopo sono stati costretti a prendere atto che Simone Inzaghi e il suo Al Hilal hanno compiuto l’impresa di questo Mondiale per club: hanno eliminato il Manchester City di Guardiola per 4-3 ai supplementari, ha segnato anche Koulibaly. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Poveri interisti, l’Al Hilal di Inzaghi elimina il City di Guardiola: 4-3, segna anche Koulibaly

