Una serata alla riscoperta delle antiche malghe e casere del monte Ciaurlec

Immergetevi in un viaggio affascinante tra le antiche malghe e casere del Monte Ciaurlec, un’occasione unica per riscoprire la storia e il patrimonio rurale di questi luoghi. Valorizzare le memorie di un passato autentico significa anche proiettarsi verso un domani sostenibile e ricco di tradizione. Non perdete l’appuntamento: insieme possiamo custodire e rilanciare la bellezza della nostra terra, rendendola viva e condivisa per le generazioni future.

Valorizzare la memoria storica del territorio e guardare al futuro attraverso il recupero del patrimonio rurale: è questo l’obiettivo dell’incontro “Memorie di Pietra – Malghe e Casere del Ciaurlec tra passato e presente (e futuro)”, in programma mercoledì 2 luglio 2025 alle ore 20:00 presso la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

