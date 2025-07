Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2025 ore 07 | 25

Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato alle ultime notizie sulla viabilità. Questa mattina, alle 07:25 del 1° luglio 2025, si registrano rallentamenti sul Raccordo Anulare di Roma, particolare nell’area interna tra la Casilina e l’Appia, con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud da Tor Vergata. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per i vostri spostamenti.

traffico in aumento Come di consueto in queste prime ore del mattino per gli spostamenti verso le 6 di lavorative nello specifico a Roma sul Raccordo Anulare in interna con te dalla Casilina all'appia con ripercussioni sulla diramazione Roma sud da partire da Tor Vergata ci possiamo lungo la carreggiata esterna si rallenta dalla Cassia Veientana da Cassia da Boccea Pescaccio e dalla Prenestina la Nomentana file poi sul tratto Urbano della A24 dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro di Amore guarda le consolari l'allenamento è con me interessano la piada via dei Laghi a via delle Capannelle la Nomentana da Colleverde a raccordo anulare la Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali anche la Flaminia dal raccordo via dei Due Ponti sul Centro infine sulla statale Pontina si rallenta da via dei rutuli a Castel di Decima verso raccordo anulare