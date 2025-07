Gyokeres in Serie A | cambia tutto pagano la clausola

I giorni decisivi per il futuro di Gyokeres sono arrivati, con il calciomercato ufficialmente aperto e le grandi squadre europee in corsa per assicurarsi il suo talento. Lo svedese, tra i nomi più caldi della sessione estiva, potrebbe cambiare tutto se pagherà la clausola, aprendo così nuove prospettive nel nostro campionato. La questione si fa sempre più intrigante: quali club riusciranno ad aggiudicarsi questo gioiello?

Parte ufficialmente il calciomercato e c'è subito una grande novità riguardante Gyokeres. Lo svedese è fra i pezzi pregiati di questa sessione estiva. Su di lui ci sono tutte le big europee e anche le italiane hanno sondato più volte il terreno. Prima il Napoli, poi la Juventus e, infine, il Milan le squadre che hanno deciso di fare un tentativo senza, però, fortuna. Lo Sporting fino ad oggi non ha mai abbassato le pretese chiedendo 100 milioni di euro.

