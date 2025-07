Ucraina Russia | Conquistata tutta la regione di Luhansk

La recente conquista della regione di Luhansk da parte delle forze russe rappresenta un capitolo cruciale nel conflitto in Ucraina. Con questa presa, Mosca si avvicina a consolidare il suo controllo su territori strategici, alimentando tensioni e preoccupazioni internazionali. La situazione rimane in evoluzione, ma la completa occupazione di Luhansk potrebbe segnare un punto di svolta nel conflitto in corso.

(Adnkronos) – Le forze di Mosca hanno conquistato integralmente il Luhansk, una delle quattro regioni che la Russia ha illegalmente annesso in Ucraina nel settembre 2022. Lo ha dichiarato Leonid Pasechnik, capo nominato da Mosca della Repubblica Popolare di Luhansk. Se confermato, ciò renderebbe Luhansk la prima regione ucraina ad essere completamente occupata dalla Russia.

