Con chi ce l'aveva Lautaro Martinez nel suo sfogo e perché Marotta ha nominato solo Calhanoglu

Lautaro Martinez si è presentato senza fare nomi, ma il suo sfogo ha acceso i riflettori su tensioni interne all'Inter. Marotta, invece, ha puntato l’attenzione su Calhanoglu, lasciando intendere che ci siano questioni più profonde dietro le quinte. Cosa si cela dietro alle parole dei protagonisti? Analizziamo i possibili scenari e i motivi di questa intricata vicenda nerazzurra. Continua a leggere.

Lautaro Martinez ci mette la faccia ma non fa nomi, Marotta tira in ballo Calhanoglu dopo l'eliminazione dell'Inter: cosa si nasconde dietro alle rivelazioni dei due nerazzurri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

