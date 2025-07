Tiro a segno la Compagnia del Passatore da record ai campionati italiani Cnda

Domenica scorsa, il Tiro a Segno Nazionale di Pavia ha fatto da cornice alla finale del Campionato Italiano Cnda 2024-2025, un evento che ha scritto una nuova pagina di storia sportiva. La Compagnia del Passatore di Forlì, con sede presso il Tiro a Segno di Forlì, ha trionfato conquistando il titolo a squadra nella categoria Bra50. Un risultato che premia impegno e passione, dimostrando ancora una volta che nel tiro a segno l’eccellenza è di casa.

Domenica scorsa si è svolta al Tiro a segno nazionale di Pavia la finale di Campionato italiano Cnda 2024-2025 e la Compagnia del Passatore di Forlì (con sede al Tiro a segno di Forlì) ha conquistato il titolo a squadra nella categoria Bra50 (a comporre la squadra Valerio Casadei, Luca Ceredi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

