Un altro morto su lavoro Operaio di 48 anni si accascia sotto al sole | Una tragedia immane

Una tragedia che scuote la comunità e mette in discussione le condizioni di sicurezza nei cantieri: un operaio di 48 anni, Ait El Hajjam Brahim, ha perso la vita sotto il sole cocente durante i lavori per la nuova scuola media di San Lazzaro. Un dramma improvviso che ci ricorda quanto sia essenziale lavorare in ambienti sicuri e protetti. La sua morte ci invita a riflettere sull'importanza della prevenzione e del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Una mattinata tragica quella di ieri nel cantiere della nuova scuola media di San Lazzaro, in via Kennedy. Era quasi mezzogiorno quando un 48enne marocchino, Ait El Hajjam Brahim, è morto mentre stava lavorando con i suoi operai. Il 48enne, titolare della ditta Veneto Pavimenti sas, in provincia di Treviso, era nel cantiere della nuova scuola Campus Kid per cui aveva ricevuto un appalto. Ieri mattina la tragedia: il 48enne stava lavorando all’aperto nel cantiere quando le temperature si aggiravano intorno ai 36-37 gradi e aveva appena completato, con i colleghi, una gettata di cemento. A un certo punto è collassato al suolo e non ha mai ripreso conoscenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un altro morto su lavoro. Operaio di 48 anni si accascia sotto al sole: "Una tragedia immane"

