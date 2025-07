Real Madrid-Juve al Mondiale per Club | orario probabili formazioni e dove vederla

Il mondo del calcio si accende con l’attesissima sfida tra Juventus e Real Madrid, in scena nei quarti di finale del Mondiale per Club. Dopo una sconfitta difficile contro il Manchester City, i bianconeri di Tudor si trovano di fronte a un ostacolo gigante, ma anche a un’occasione imperdibile di prestigio. Scopri orari, probabili formazioni e dove seguire questa emozionante partita, che promette spettacolo e suspense fino all’ultimo minuto.

(Adnkronos) – La Juve torna in campo nel Mondiale per Club e oggi, martedì 1 luglio, affronta il Real Madrid negli ottavi del torneo. I bianconeri di Tudor arrivano alla sfida dopo la sconfitta per 5-2 nell’ultima partita del girone contro il Manchester City: il confronto con i Blancos di Xabi Alonso vale un posto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: realmadrid - juve - mondiale - club

La Juventus affronterà il Real Madrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club : gara in programma martedì alle 21 (ora italiana). #fcjuventus #juve #juventus #realmadridcf #realmadrid #finoallafine #finoallafineforzajuventus #forzajuve Vai su Facebook

La #Juventus affronterà il #RealMadrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club : gara in programma martedì alle 21 (ora italiana). Vai su X

Real Madrid-Juve al Mondiale per Club: orario, probabili formazioni e dove vederla; Pronostico Real Madrid-Juventus quote ottavi Mondiale per club; Real Madrid-Juventus, le probabili formazioni al Mondiale per Club.

Real Madrid-Juve al Mondiale per Club: orario, probabili formazioni e dove vederla - La Juve torna in campo nel Mondiale per Club e oggi, martedì 1 luglio, affronta il Real Madrid negli ottavi del torneo. Come scrive msn.com

Real Madrid-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV - Juventus si gioca oggi alle 21 ore italiane con diretta tv, in streaming, in chiaro e gratis su DAZN e su Canale 5 ... Scrive fanpage.it