Le Regioni contro il caldo | stop al lavoro all' aperto nelle ore bollenti e bus gratis | Il climatologo | Roma ormai è come Tunisi

L’ondata di caldo estremo sta spingendo le regioni italiane a prendere misure decisive per proteggere cittadini e lavoratori. Dalle restrizioni alle attività all’aperto in Lombardia e Lazio alle iniziative come bus gratis, l’Italia si mobilita contro le alte temperature. Le ordinanze regionali mostrano quanto sia urgente affrontare questa emergenza climatica, anche perché, con 232 giorni di caldo record a Roma, la situazione si avvicina a quella di Tunisi. È il momento di agire con decisione.

Le ordinanze regionali per fronteggiare l'emergenza caldo: in Lombardia limitazioni fino al 15 settembre durante i picchi di calore, nel Lazio ferme le attività all'aperto dalle 12.30 alle 16 nei giorni più a rischio.

Caldo da bollino rosso in Lombardia, oggi attenzione alle attività all’aperto. In trent’anni otto gradi in più - Oggi in Lombardia si raggiungono temperature da bollino rosso, con un aumento di 8-10 gradi rispetto a giugno tra il 1991 e il 2020.

