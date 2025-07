Criminalità Rimini maglia nera in regione

Rimini, conosciuta per le sue spiagge e il turismo vivace, si trova ora al primo posto in Emilia-Romagna per criminalità nel 2023, con oltre 20.000 reati registrati. Tra furti, truffe informatiche e aggressioni, la sicurezza della città è sotto i riflettori. Un dato che spinge a riflettere sulle sfide di un territorio così dinamico. Ma cosa si sta facendo per invertire questa tendenza?

Nel 2023, la provincia di Rimini ha registrato 20.418 reati, risultando la prima provincia in Emilia-Romagna per incidenza dei reati rispetto alla popolazione residente, e la seconda in Italia. Tra le tipologie di reato più diffuse a Rimini spiccano i furti, con ben 10.925 denunce complessive. Molto elevato risulta essere anche il numero delle truffe e frodi informatiche, che ammontano a 1.719 casi, così come le lesioni dolose (575) e le minacce (467). Le violenze sessuali denunciate, invece, sono state 52, mentre le rapine ammontano a 283. È questo quanto ha ribadito il capogruppo regionale di Forza Italia, Pietro Vignali (in foto), dopo avere ricevuto gli ultimi riscontri alla sua richiesta di atti sui valori assoluti per i reati che sono stati denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria.

