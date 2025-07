Intervista al Commissario alle Bonifiche Generale Giuseppe Vadalà

Nella puntata speciale di "Connessioni" intitolata "LA SFIDA DELLE BONIFICHE", il Generale Giuseppe Vadalà, Commissario Straordinario alle Bonifiche, ci svela i progressi e le sfide di un'operazione fondamentale per la Terra dei Fuochi. Con dedizione e competenza, sta guidando uno sforzo encomiabile per restituire salute e sicurezza a un territorio segnato dall'emergenza. Scopriamo insieme come si sta affrontando questa importante missione.

L'emergenza della Terra dei Fuochi affrontata nella puntata speciale della Rubrica Connessioni, dal titolo "LA SFIDA DELLE BONIFICHE", andata in onda ieri, 30 giugno alle ore 21 su TV Campi Flegrei, canale 99 del DT. Il Generale Giuseppe Vadalà, Commissario Straordinario alle Bonifiche, ci informa sul lavoro certosino che sta compiendo per dare esecuzione alla .

INFORMARE INCONTRA IL GEN. GIUSEPPE VADALÀ Il Commissario straordinario per la Terra dei Fuochi nominato dall'attuale governo, il Gen. Giuseppe Vadalà, sarà ospite della redazione di Informare venerdì 13 giugno alle ore 17.

