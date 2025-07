Il biologo ucciso Il saluto ad Alessandro sulle note di Battiato

Un ricordo struggente e carico di significato si apre con le note di Battiato, un inno alla cura e all’amore che accompagna il commiato ad Alessandro Coatti, giovane ricercatore tragicamente scomparso in Colombia. La comunità si riunisce per onorare la memoria di un’anima brillante, restituendo il suo corpo dopo tre mesi di dolore e attesa. La scena si dipana tra speranza e rimpianto, in un momento che segna un definitivo addio.

Sono le note de ’La cura’ di Franco Battiato che aprono il funerale e mettono simbolicamente fine, per quanto possibile, all’agonia di una famiglia, che si vede restituito a quasi tre mesi il feretro del figlio: Alessandro Coatti, ricercatore 38enne ucciso e fatto a pezzi a Santa Marta, in Colombia, lo scorso aprile. La parrocchia è quella di San Giuliano a Longastrino, sul confine tra Ferrara e Ravenna, nel comune di Argenta, che per l’occasione ha dichiarato il lutto cittadino. E infatti è un paese intero quello che, ieri mattina, si è riunito per i funerali. Compagni di scuola, professori, parenti, rappresentanti dell’Amministrazione e amici si sono in un abbraccio di fronte alla tragedia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il biologo ucciso. Il saluto ad Alessandro sulle note di Battiato

