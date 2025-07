Caldo record la Lombardia e altre regioni | bus gratis ore di stop al lavoro all' aperto | Il climatologo | Roma ormai è come Tunisi

L’ondata di caldo record sta mettendo a dura prova Lombardia e altre regioni italiane, con temperature che sfiorano i livelli di Tunisi. Per proteggere cittadini e lavoratori, sono state emanate ordinanze regionali con restrizioni e bus gratis, mentre le attività all’aperto sono sospese durante le ore più calde. Un esempio di come l’Italia si stia attivando per affrontare questa emergenza climatica, ma c’è ancora molto da fare per garantire sicurezza e salute a tutti.

Le ordinanze regionali per fronteggiare l'emergenza caldo: in Lombardia limitazioni fino al 15 settembre durante i picchi di calore, nel Lazio ferme le attività all'aperto dalle 12.30 alle 16 nei giorni più a rischio.

Caldo da bollino rosso in Lombardia, oggi attenzione alle attività all’aperto. In trent’anni otto gradi in più - Oggi in Lombardia si raggiungono temperature da bollino rosso, con un aumento di 8-10 gradi rispetto a giugno tra il 1991 e il 2020.

