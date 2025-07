Conte chiama Osimhen sorpresa Napoli | cambia tutto

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è tutto da riscrivere. Con il club pronto a lasciar partire il suo gioiello soltanto a condizione di rispettare la clausola da 75 milioni, l’aria è tesa e le strategie in fase di definizione. In attesa di scoprire cosa accadrà davvero, Conte ha deciso di convocarlo per il ritiro, lasciando tutti con il fiato sospeso: il destino di Osimhen potrebbe cambiare tutto.

Il futuro di Victor Osimhen è ancora incerto e il Napoli ha le idee chiare sui prossimi passi: il calciatore sarà convocato per il ritiro da Conte In attesa di capire quel che sarà: Victor Osimhen e il Napoli vivono giorni di attesa, con la consapevolezza che più passa il tempo e più la situazione si complicherà. Una situazione che sembra non avere una soluzione: gli azzurri vogliono vendere il nigeriano, ma solo per la clausola da 75 milioni (valida per l'estero), peccato che le uniche società disposte a venire incontro a De Laurentiis sono state respinte dal calciatore. Osimhen ha detto no sia al Galatasaray che all'Al-Hilal, desideroso di continuare la sua carriera in una big del calcio europeo.

