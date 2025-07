Fonti | Ue cerca accordo con Usa su dazi

L'Unione Europea si apre a un possibile accordo commerciale con gli Stati Uniti, proponendo una tariffa universale del 10% su molte esportazioni. Tuttavia, insiste affinché gli USA riducano i dazi su settori strategici come farmaceutica, alcol, semiconduttori e aeronautica. La partita è delicata: il futuro delle relazioni transatlantiche potrebbe dipendere dai negoziati in corso, con importanti implicazioni per l'economia globale. È solo l'inizio di un nuovo capitolo nelle relazioni tra le due potenze?

7.32 L'Ue è disposta ad accettare un accordo commerciale con gli Stati Uniti che includa una tariffa universale del 10% su molte delle sue esportazioni, ma vuole che gli Usa si impegnino a ridurre i dazi su farmaceutica, alcol, semiconduttori e aerei commerciali. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'Ue preme gli Usa per ottenere sconti ed esenzioni sui dazi per il settore auto (attualmente al 25%) e quelli sull'acciaio e l'alluminio (ora al 50%). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

