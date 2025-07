Trovato un cadavere nel fiume Oglio è un uomo | indagini in corso per scoprire la sua identità

Un nuovo enigma si apre sulle acque del fiume Oglio: un uomo senza documenti è stato rinvenuto esanime, lasciando le autorità senza indizi certi sulla sua identità. Le indagini sono in corso, e il mistero avvolge ancora la sua storia. Resta aggiornato per scoprire come si svilupperà questa intricata vicenda.

Lungo il fiume Oglio, in provincia di Brescia, è stato trovato un cadavere. Appartiene a un uomo. A riva però non sono stati trovati né documenti né altri elementi che potessero consentire l'identificazione della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

