Disciplina a scuola e sinistra in rivolta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) A giudicare da chi le critica, le nuove leggi sullalicenziate ieri alla Camera devono essere un mezzo capolavoro. In breve: chi avrà 6 in condotta dovrà presentare a settembre un elaborato in materia di cittadinanza, dalla cui valutazione dipenderà la promozione; solo chi avrà 9 o 10 potrà ottenere il massimo dei crediti scolastici; alle elementari vengono ripristinati giudizi comprensibili, tipo ottimo, sufficiente, insufficiente; la sospensione non sarà più una vacanza dalla classe, ossia una sorta di premio, ma comporterà corsi e ore supplementari in aula. A chi è fuori dal mondo dellada almeno una ventina d'anni, pare quasi acqua fresca.