Bellinazzo | Inter ecco cosa ci dicono i numeri dei bilanci Un record

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’ha approvato ilo con una diminuzione delle perdite, segnale del grande lavoro della società e sul campo nelle ultime stagioni. Il giornalista Marcofa il punto della situazione.– L’mostra i frutti del suo lavoro sul campo e in società con gli ottimidelo approvato nella giornata di ieri.analizzati anche dal giornalista Marco Bellinzazzo, esperto in economia, che sottolinea anche unfatto registrare proprio dalla società nerazzurra. Queste le sue parole, tramite il suo profilo Twitter: “Ideiciche l’ha raggiunto ilstorico di fatturato nella stagione 2023-2024 con 473 milioni e ridotto le perdite a 36 milioni (in pratica gliessi sul bond. Alla Juventus, invece, la squalifica europea è costata un rosso che sarà più vicino ai 200 che ai 150 milioni“.