Volley la CEV Champions League su Dazn fino al 2026

(Di mercoledì 25 settembre 2024)sempre più protagonista su. Grazie al rinnovo dell’accordo con Infront, detentore dei diritti Cev, la Cevsarà trasmessa sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo per altri due anni,al. Prevista quindi la trasmissione in co-esclusiva di tutte le partite dei club italiani, maschili e femminili, e i migliori match della massima competizione europea. “Il riscontro che stiamo avendo in piattaforma dai tifosi è estremamente positivo e conferma che il, italiano e internazionale, è in grande crescita. Il ritorno della Cevsurafforza ulteriormente la nostra posizione come destinazione principale per tutti gli appassionati del grandegrazie a una programmazione in app sempre accesa”, afferma Stefano Azzi, ceo diItalia.