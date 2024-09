UcrainaTajani | Italia per pace giusta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 25 settembre 2024) 7.50 "L'è al fianco dell'Ucraina con l'obiettivo di una.Siamo al fianco di un popolo invaso che lotta per difendere la propria libertà e sovranità". Così il ministro degli Esteri Tajani, al briefing in Consiglio di Sicurezza Onu. "Sostenere la difesa di Kiev è fondamentale. L'inverno è imminente. Siamo molto preoccupati". E su Gaza,"Continua più che mai l'impegno del Governo per il cessate il fuoco il rilascio degli ostaggi e per assistere la popolazione civile nella Striscia", aveva scritto su X.