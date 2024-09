Sergio Bonelli Editore presenta TEX CONTRO MEFISTO IL MANICOMIO DEL DOTTOR WEYLAND

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arriva in libreria e in fumetteria il prossimo 1 ottobre TEX. ILDEL, settimo capitolo della collana che raccoglie le avventure del Ranger e del suo astuto e diabolico nemico. Il perfido, l’illusionista, spia, mago, ipnotista e signore del male, dall’aspettofelico e dallo sguardo sinistro, Steve Dickart, alias, nel corso di molte avventure elabora piani diabolici per eliminare Tex e i suoi pards, usando le abilità più oscure,le quali le pistole possono poco o nulla. Il “Black Mountain Asylum” è undi nuova concezione dove, grazie alle cure prodigiose di un famoso psichiatra, anche i pazzi criminali hanno speranza di essere guariti.