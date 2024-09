Reggia di Portici un weekend all’insegna del teatro e della cultura

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 25 settembre 2024) NAPOLI – La storicadisi prepara a vivere undel, con due serate in programma alle ore 20.45 del 28 e 29 settembre 2024. L’evento, che avrà luogo nel suggestivo Galoppatoio, è organizzato con un nobile scopo: raccogliere fondi per il restauro del terrazzino di Carlo di Borbone, un patrimonio storico di inestimabile valore che merita di essere preservato per le future generazioni. Il restauro sarà un ulteriore tassello per la completa riqualificazione architettonicaportata avanti in questi anni in piena sinergia tra Università, Città Metropolitana e Soprintendenza. La prima serata, sabato 28 settembre, vedrà in scena la commedia “Streghe da marciapiede”, scritta da Francesco Silvestri e diretta da Stefano Amatucci.