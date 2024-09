Quarto binario discussione aperta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) A Vanzago ci sono ancora molte criticità per quanto riguarda la cantierizzazione delle opere, in particolare per i lavori nella zona della stazione, del parcheggio di via Assisi e per le interferenze con linee di media e bassa tensione. A Pregnana è iniziato il tracciamento della segnaletica orizzontale della viabilità alternativa che entrerà in vigore quando chiuderà al traffico la via per Vanzago nel tratto subito dopo l’Isola Maddalena fino alla rotatoria con la SP172. A Pogliano, invece, la lista civica di centrosinistra Vivere Pogliano che siede tra i banchi dell’opposizione, ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale per sapere gli interventi che verranno realizzati e il cronoprogramma dei lavori sul territorio. Il progetto di potenziamento della linea ferroviaria con la realizzazione delda Rho a Parabiago, diventa realtà e continua a far discutere.