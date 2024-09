Ora solare quando entra in vigore | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il ritorno dell’oraè ormai imminente. In questo 2024, dopo aver salutato l’estate e goduto delle giornate più lunghe, è giunto il momento di regolare nuovamente i nostri orologi. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alle ore 3, le lancette andranno spostate indietro di un’ora, riportandoci così all’ora. Ciò comporterà un’ora in più di sonno, ma anche il calare del buio prima nelle ore serali, segnando il vero inizio della stagione autunnale. L’oraha radici lontane. Già nel 1784, Benjamin Franklin propose un sistema per sfruttare al meglio la luce del giorno, ma la sua idea non fu accolta. Successivamente, nel 1907, l’inglese William Willett sostenne che l’adozione di un simile sistema avrebbe portato significativi risparmi energetici.