Mondiali di ciclismo Italia bronzo nella staffetta mista

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il sestetto dell'Italia composto da Filippo Ganna, Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e Gaia Realini ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara della cronometro a squadre miste dei Mondiali a Zurigo. Oro per l'Australia, che ha preceduto di soli 85 centesimi la Germania. Per Ganna e Affini quella conquistata oggi è la seconda medaglia personale messa al collo nel corso della rassegna iridata in corso in Svizzera, dopo l'argento e il bronzo vinti nella cronometro individuale maschile.