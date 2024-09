Maltempo Lega | Allagamenti a Valverde Il Comune? Niente manutenzione ma vuole gli arretrati di dieci anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bergamo. Non c’è tregua per i cittadini di Bergamo colpiti dal. Questo è quanto segnala il consigliere comunale dellaAlberto Ribolla in una interrogazione scritta presentata aldi Bergamo e in attesa di risposta da parte dall’amministrazione. Il vice presidente del Consiglio Comunale fa riferimento, in particolare, ai disagi e ai dprovocati dalle insistenti piogge del 9 settembre e alla mancatadel reticolo idrico minore a. “Nel 2021, ossia trefa, avevamo segnalato una situazione di grave mancanza didel reticolo idrico minore in zona, con chiaro riferimento al fatto che da moltinon si interveniva più regolarmente adalterni per liberare i torrenti dai detriti – spiega Ribolla -. In particolare si faceva riferimento ad un torrente che si trova tra il civico 31 e 33 di via